Chabelita Pantoja se convierte en la primera expulsada de 'GH VIP 6' Isa Pantoja, expulsada de 'GH Vip 6'. / Telecinco Omar Montes, el exnovio de la hija de Isabel Pantoja, entra en la casa como nuevo concursante del reality EL NORTE Viernes, 28 septiembre 2018, 10:57

Ayer jueves, 27 de septiembre, Telecinco emitía la tercera gala de 'Gran Hermano VIP 6' y, por consiguiente, se vivió la primera expulsión de esta edición. Los porcentajes ciegos de las dos nominadas, Miriam Saavedra y Chabelita, se repartían entre el 65,4% y el 34,6%.

Antes de conocer el desenlace final, la modelo peruana comentó: «Yo espero quedarme hasta quemar el último cartucho, pero al final será lo que la audiencia quiera». Momentos después, Jorge Javier Vázquez les invitó a que acudieran a la sala de expulsiones.

«Atención chicas, se acabó la fiesta. La fiesta terminó. En este momento acaba de entrar el último voto porque cerramos los teléfonos. Ya sabemos quién es la primera expulsada de 'Gran Hermano VIP 6'. Tengo el nombre. ¿Estáis preparadas para escuchar el vuestro? La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa VIP... ¡Isa Pantoja!», desveló el presentador del reality, lo que provocó el llanto de Miriam, que, agradecida al público, apuntó: «Te prometo que esto no me lo esperaba, de verdad. Creía que no tenía nada de apoyo. ¡Gracias, España! Gracias, familia... Gracias, amigos...».

Por su parte, Chabelita aseguró que «en verdad, me lo podía esperar también, estos días he estado asimilándolo y mi vida aquí dentro es la misma que fuera» y añadía: «Ha sido el único sitio en el que me he sentido una más, que teníamos todos igualdad de oportunidades y me he sentido muy bien. Mi vida no se acaba aquí, sigue fuera y es mucho más intensa. Tengo ganas de llegar y saber qué ha pasado, qué me espera. Lo que más voy a echar de menos son las reuniones de por las noches».

La hija de Isabel Pantoja todavía no sabía que su exnovio, Omar Montes, pasaba a ser concursante oficial.

«Me ha encantado conocerte. Eres una niña muy buena. Gracias por acercarte a mí a pesar de todo», le dijo Miriam a Chabelita, mientras Dulce en el plató opinaba sobre la expulsión «Me he quedado echa polvo pero, si te soy sincera, esto me lo esperaba porque dado todo lo ocurrido. Ahora, Isabel crea más expectación fuera» y añadía: «Su madre se ha equivocado por completo y ha creado el efecto contrario. Ha aprovechado el momento que ha entrado su hija en la casa para atacarme sin piedad, congraciarse con todo el mundo y ha perjudicado a Isa».

Mónica Hoyos, al ver regresar a su archienemiga a la casa, comentó: «Bueno chicos pues nada. Es que lo tenía tan claro... Lo que pasa es que no quería hablar. Hubo un momento de duda, pero...».

Jorge Javier Vázquez, de vuelta al plató, habló de la reacción de los concursantes ante esta primera expulsión: «Se ha quedado la casa trastocada. Ahora, con ese porcentaje tan alto de Chabelita, que no se lo esperaban, todo ese grupo mayoritario a ver de qué les sirve nominar a Miriam. Están todos que se les han ido todas las estrategias a tomar por saco».