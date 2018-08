Chabelita se fotografió con un miembro de 'La Manada' en la Feria de Abril Chabelita. / Instagram La imagen fue tomada meses antes de que los miembros del grupo fueran condenados por abusar de una joven en las fiestas de San Fermín EL NORTE Miércoles, 22 agosto 2018, 10:44

El programa 'Sálvame' ha sido el encargado de mostrar una imagen en la que se puede ver a Chabelita con el guardia civil, miembro de 'La Manada', condenado en primera instancia a nueve años de prisión por abusar de una joven durante las fiestas de San Fermín de 2016. La fotografía es anterior a estos hechos ya que fue tomada durante la Feria de Abril. La instantánea fue tomada por Anabel Pantoja que en aquella época mantenía una relación con un compañero de él, según recoge ABC.

La fotografía ha agitado las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde hay muchos que defienden a la hija de la tonadillera ya que argumetan que la joven no tenía porqué conocer al guardia civil, aunque el colaborador de 'Sálvame', Kiko Hernández sí ha hecho hincapié en la relación de éste con Alberto Isla. Según el televisivo, la expareja de Chabelita ha publicado mensajes defendiéndole de muchos comentarios.

Hasta el momento, Isa no ha dicho nada sobre el tema. No obstante, a quien parece que no le ha sentado nada bien la foto ha sido a Isabel Pantoja, ya que según Carlota Corredera: «Ha abandonado Cantora llorando hacia Sevilla».