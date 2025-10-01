La ceremonia de barro de 'Supervivientes All Stars' deja el primer salvado de la semana Carlos Alba, Miri Pérez y Sonia Monroy siguen nominados y uno de ellos abandonará el reality el próximo jueves

El Norte Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:17 Comenta Compartir

Jessica Bueno ha sido la elegida para continuar en 'Supervivientes All Stars 2025' una semana más tras su salvación. Ahora, ya son los tres concursantes que pueden abandonar la aventura este jueves: Carlos Alba, Miri Pérez y Sonia Monroy.

La ceremonia de salvación en el barro dejaba a cuatro nominados llenos de tensión hasta que la 'Yemayá de Chamberí' ha pronunciado la mítica frase: «El concursante que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión definitiva de este jueves es...», hasta que el barro ha caído sobre Carlos Alba.

Posteriormente, Laura Madrueño cortaba la cuerda de Miri, quién se llenaba de barro dejando así a Sonia Monroy y Jessica Bueno ante un tenso duelo en manos de la audiencia hasta el final de la gala. Una vez la gala llegaba a su fin, se acercaba el momento de la verdad; una de ellas se libraría de la expulsión de cara a la gala del jueves.

Finalmente, Sonia Monroy ha sido la elegida por la audiencia para continuar en las nominaciones del jueves y por lo tanto, Jessica Bueno se ha salvado de la expulsión. Una superviviente que no ha podido evitar dar las gracias en repetidas ocasiones: «¡Gracias, gracias, me muero!»

Temas

Supervivientes