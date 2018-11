Cepeda se desnuda para apoyar el lanzamiento del 'single' de su compañera Nerea @Cepeda La exconcursante de Operación Triunfo 2017 recibió algunas críticas en las redes sociales por la portada de su primer sencillo EL NORTE Valladolid Lunes, 19 noviembre 2018, 14:37

Nerea Rodríguez, concursante de Operación Triunfo 2017, ha sido la última extriunfita en lanzar su primer single en solitario. Lo hizo el pasado viernes, 16 de noviembre, si bien, días antes daba a conocer la portada de su debut discográgico, 'Y ahora no'.

La cantante fue entonces criticada en redes sociales por un tema tan banal como los pelos de sus brazos. El debate no tardó en llegar entre aquellos que la defendía y los que la atacaban por llevar pelos en los brazos. Incluso había opiniones que relacionaban la portada como un acto feminista, poniendo a Amaia de ejemplo, que suele aparecer con las axilas sin depilar.

La polémica no tardó en hacerse eco entre sus compañeros de Academia. Algunos, como Cepeda, no dudaron en defender a la catalana y subió una publicación a Instagram imitando la portada, en la que también sale desnudo y, como no, con pelos en los brazos. «Hoy @nerearoficial ha sacado su primer single! ¡Os animo a entrar en su perfil y a escucharlo! Un besito», escribía Cepeda.