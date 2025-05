Una cena de Harry y Meghan con Brooklyn y Nicola, alimenta la tensión entre los Beckham

El Norte Viernes, 16 de mayo 2025, 13:36 Comenta Compartir

Meghan Markle y el Príncipe Harry compartieron mesa y mantel con Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, en una cena con amigos en su mansión californiana de Montecito, California, en medio de tensiones dentro de la familia Beckham, según han confirmado 'People' y 'The Sun'.

Por su parte, la revista estadounidense ha procurado aclarar que se trató de una cena de grupo celebrada en casa de los duques de Sussex y que el hijo de David Beckham y su mujer no fueron invitados directamente por los duques. Que todo fue «pura coincidencia». Una coincidencia que no ha podido ser más inoportuna, y más si se conoce la historia de la relación de Harry y Meghan con David y Victoria.

«Si bien fue una reunión íntima, hubo varios invitados adicionales, incluyendo personalidades y ejecutivos de cine. Brooklyn y Nicola lo pasaron de maravilla y encontraron a Harry y Meghan particularmente amables, cariñosos y generosos», reveló una fuente a 'People' después de que el tabloide británico 'The Sun' anunciara la noticia.

La realeza en medio

Brooklyn Beckham, de 26 años, y Nicola Peltz, de 30, no participaron en ninguna de las celebraciones del 50º cumpleaños de David Beckham a pesar de haber sido invitados, lo que expuso todas las tensiones que actualmente atraviesa la familia. «La relación definitivamente no es irreparable. Lo quieren y siempre están ahí para él. Simplemente están dolidos y decepcionados de que ahora no forme parte de la vida familiar», ha dicho una fuente a 'People'.

Ahora, con la intervención de la realeza, la tensión ha pasado a otro nivel y muchos comienzan a ver bandos diferenciados. La situación es la siguente: Kate Middleton lució un traje a medida diseñado por Victoria Beckham en un evento del British Fashion Council en Londres el pasado miércoles y ahora se sabe que los Sussex cenaron en Montecito con Brooklyn y su mujer. Ni el guionista más perverso podría haber imaginado una trama secundaria de semejante nivel.

La cena en la mansión de los Sussex se produce en medio otra tensión paralela, como es la que viven Harry y su padre, el Rey Carlos III, después de que el primero dijera en la BBC que «no le habla» con el monarca y confesara que no sabe cuánto le queda por el cáncer que padece su progenitor.