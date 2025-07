Cayetano Rivera reaparece tras su altercado con un hematoma en el rostro

El Norte Jueves, 3 de julio 2025, 19:23 Comenta Compartir

Cayetano Rivera está intentando dejar atrás y de la mejor manera posible el altercado que protagonizó en una hamburguesería del centro de Madrid. Por el momento, el atestado policial indica que el torero se comportó de manera conflictiva con las personas que trabajaban en el local y que por eso se llamó a la policía. En cuanto a Cayetano, su versión la ha explicado en dos comunicados. Tanto el torero como su abogado aseguran que sí que hubo un rifirrafe con los trabajadores pero que en ningún momento se produjo ningún tipo de agresión ni nada por el estilo y que el comportamiento de los policías fue desmedido con Cayetano Rivera. A la espera de que se conozcan más detalles, el torero sigue haciendo su vida pero visiblemente compungido.

Posteriormente, Cayetano Rivera ha sido visto por primera vez con el rostro magullado por ese presunto forcejeo que se produjo con los policías durante su detención. En las imágenes conseguidas por la revista 'Diez Minutos' se puede ver cómo el torero tiene un hematoma en el pómulo derecho y una lesión en la rodilla derecha. Además, aparece con la pulsera hospitalaria y en la mano lo que presumiblemente es el parte de lesiones.

Refugiado en los suyos

Tras estas pesquisas, Cayetano Rivera se marchaba de Madrid en dirección a Sevilla, donde acudía a casa de Eva González para recoger al hijo que tienen en común. Allí, la conocida presentadora de 'La Voz' confirmaba que padre e hijo se habían marchado juntos de vacaciones: «Se han ido de vacaciones. Yo estoy trabajando y se han ido. No tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora. No tengo nada más que decir».

Después de recoger a su hijo, Cayetano fue visto junto al pequeño en los tornos de entrada del aeropuerto y pidió que no le grabaran que iba con un menor. Esas fueron sus únicas palabras. Por el momento, permanece de escapada con su hijo en Mallorca, donde aterrizó el miércoles por la tarde y donde seguro que desconecta bien acompañado.