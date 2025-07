Cayetano Rivera reaparece con un mensaje extraño: «Nacido del fuego, quémalo todo»

El Norte Martes, 22 de julio 2025, 18:33 Comenta Compartir

Cayetano Rivera no olvidará fácilmente el verano de 2025. El diestro fue detenido el 30 de junio tras un altercado en una comisaría. Mientras se hablaba del barullo y salían a escena nombres como los de Fran Rivera, Blanca Romero o abogados, el diestro se mantenía en segundo plano. Pero ahora ha roto su silencio a través de las redes sociales con un mensaje de lo más extravagante.

Tras el incidente con los agentes, Cayetano Rivera se refugió en Mallorca, a donde viajó junto a su hijo para alejarse de la polémica. En este tiempo había mostrado heridas en la cara, gafas de sol y gesto de pocos amigos. Pero, ahora el hermano de Fran Rivera ha reaparecido públicamente y lo ha hecho con una fotografía que no ha dejado indiferente a nadie. Así, ha echado mano de sus redes sociales para publicar una instantánea de lo más guerrera en la que se muestra con el torso desnudo y parte de su cabeza tapada con una camiseta mientras en sus ojos se adivina un gesto de furia.

«Un corazón furioso, siempre cálido»

Si ya es llamativa la imagen, no menos lo es la canción que acompaña su indescifrable post. Cayetano Rivera ha elegido la canción 'Fireborn – Burn It All' (que se podría traducir como «nacido del fuego, quémalo todo»), de Glum Aleks, el proyecto musical del artista ucraniano Oleksandr Yakymiv, un tema que fue lanzado el 16 de mayo. El diesrtro ha seleccionado la siguiente estrofa: «Deja que se eleve desde la tierra hasta los cielos infinitos / Deja que se eleve, deja que se eleve / Somos la luz que nunca muere».

La canción también incluye otros textos muy interesantes: «Nací en el fuego, forjado en la llama. Susurros de ceniza llaman mi nombre. Las brasas bailarinas iluminan mi camino. Yo soy la noche, yo soy el día. Escucha el crujido, siente la chispa. Un corazón que arde en la oscuridad más profunda. Alza tus manos, enciende el cielo. Vivimos, ardemos, nunca morimos. Soy fuego, soy tormenta. Un corazón furioso, siempre cálido».

Cayerano reivindicativo

Hace un par de meses, antes de su célebre incidente de madrugada en la hamburguesería con la policía, Cayetano Rivera también utilizó sus redes sociales para introducir un texto pretendidamente lírico sobre su relación con el mundo del toreo.

«La vida y la muerte. Momento en el que el torero impone su voluntad a su instinto. Entrega y valor a partes iguales. Momento en el que el toro se sacrifica para la continuidad de su raza. Gesto tan generoso que honra aún mas su figura. Es entendible que la gente no la perciba de la misma manera. Tampoco tiene por qué. Pero eso no es motivo para juzgar a aquellos que sienten el toreo más allá de su expresión artística. Y menos a aquellos que dignifican la muerte del toro arriesgando su vida, por respeto y honor. Porque sin toro no hay torero pero sin toreros, tampoco hay toros», escribió.

«Nadie de los que propone prohibir los espectáculos taurinos para 'proteger al toro bravo' incluye nada para la continuidad de su raza. Las tradiciones no lo son por gusto de unos pocos. No existe un pensamiento ideológico único. La mezcla es lo que engrandece la tauromaquia, unida por emociones únicas. Los que interpretan la tauromaquia como un acto de odio, venganza o locura, es porque ni saben, ni entienden», concluyó. Ahora ha llegado un nuevo mensaje bravo de Cayetano.