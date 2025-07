Cayetano Rivera comparte en redes un comunicado en el que explica su detención

El Norte Martes, 1 de julio 2025, 11:02 Comenta Compartir

El programa 'Y ahora Sonsoles' comentaba el pasado lunes, 30 de junio, que Cayetano Rivera se encontraba, en la noche del domingo al lunes, en un restaurante de comida rápida en la calle Atocha de Madrid, cuando se vio envuelto en un incidente. Los trabajadores del local llamaron a la policía porque su comportamiento estaba alterando el orden. Sin embargo, cuando llegaron los agentes, la situación empeoró y ambas partes se encararon intercambiando más que palabras, según relata el diario ABC.

Tal y como ha desvelado el atestado policial, Cayetano Rivera cargó contra los agentes, supuestamente intentando agredirles. Pero no lo consiguió, con lo que la policía le detuvo y le trasladaron a la comisaría, donde el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez pasó la noche encerrado. En la mañana del día siguiente fue puesto en libertad, y según aseguraron en 'TardeAR', su hermano Francisco no se había enterado de la detención cuando se han puesto en contacto con él.

«Comportamiento agresivo»

Presuntamente, Cayetano Rivera perdió los nervios cuando los empleados de la hamburguesería le pidieron que sacara un ticket para ser atendido. El torero, que estaba acompañado por otras personas, empezó a tener un «comportamiento agresivo», ante lo que los trabajadores decidieron llamar a las fuerzas de seguridad. «Hubo un hombre en el suelo esposado», contaron los testigos que estaban presentes entorno a las 2 de la madrugada.

«Estoy con mis abogados porque hay un parte de lesiones, actuaron de forma desmedida contra mí. Se excedieron, fue desproporcionada su actuación, en ningún momento me resistí ni nada de eso. Estoy con mis abogados, hay un parte de lesiones, pediremos las cámaras y que salga todo», compartió Cayetano Rivera con el programa de Sonsoles Ónega.

Ante la cascada de informaciones sobre lo sucedido, el diestro se ha visto obligado a emitir un comunicado a través de sus redes sociales. «Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad», comienza diciendo. «Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco», añade. «Es por ello que ruego discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional», ruega. «Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición», y concluye agradeciendo a todos su compresión.

