Carolina Marín recibe críticas en las redes por haber pasado el verano «de fiesta»

El 4 de agosto de 2024, durante la semifinal femenina de bádminton, Carolina Marín se tiró al suelo por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, teniendo que abandonar el partido que ya estaba ganando. Esta lesión supuso para ella una nueva perspectiva que le dio de la vida.

Un año después, todavía no se ha recuperado del todo de la rodilla. Esto, tal y como ha explicado ella a través de su cuenta de TikTok, le ha permitido tener «más tiempo libre», algo poco común en su rutina habitual. Por ello, se ha pasado el verano publicando en sus redes lo bien que se lo estaba pasando, en la playa, haciendo pádel surf, viajando o pasando tiempo con sus primas.

Unas fotos y vídeos por los que ha sido criticada, como si hubiera relegado a un segundo plano sus responsabilidades como deportista de élite. Carolina también ha publicado un vídeo en el que explica lo importante que es para ella «cuidar de su salud mental», sin que eso signifique que haya dejado de entrenar:

«Mucha gente se cree que, este verano, he estado todo el día de fiesta. Y, aunque me lo he pasado estupendamente y he estado viajando bastante, también he estado entrenando. Ahora mismo, estoy enfocada en cuidar mucho mi salud porque, sin salud, no se va a ningún sitio. Lamentablemente, el deporte tiene una fecha de caducidad y con la salud es con la que vamos a quedarnos eternamente. A día de hoy, me preocupo mucho por mi salud física pero también en mi salud mental», comienza a decir la jugadora de bádminton en su grabación.

«Por tanto, sí, he disfrutado muchísimo de este verano, casi como en ningún otro verano, porque suelen ser épocas en las que o tenga que estar preparando un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos. Como todavía me estoy recuperando de la rodilla, he aprendido a conocerme y a pasar tiempo conmigo misma. También tengo que decir que la única semana que no he cogido una raqueta de bádminton ha sido la que estuve en Huelva con mi familia (y aún así, fui al gimnasio). Así que no hay que creerse al dedillo todo lo que se ve en las redes sociales, porque ahí no se muestra el día completo ni la realidad total de una persona», ha concluido la heptacampeona de Europa.