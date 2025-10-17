El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carola Baleztena. Europa Press

Carola Baleztena recuerda entre lágrimas su año más duro

La actriz aseguraba que «ha sido un año complicado y que no tengo... no tengo fuerzas todavía para hablarlo»

El Norte

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:49

Comenta

El pasado 10 de enero, Carola Baleztena se sometía a una histerectomía radical, una extirpación del aparato reproductor femenino, tras encontrarle un bulto sospechoso en una revisión rutinaria. Este jueves ha reaparecido en la V edición de 'ELLE x Hope', la gala benéfica de ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Allí, Carola no ha podido evitar emocionarse cuando se le ha preguntado por su estado actual y por cómo ha llevado estos meses en un segundo plano. «Llevaba tiempo, la verdad, aproximadamente un año... pero aquí estoy», decía ante las cámaras. «Me toca venir, siempre les apoyo, es una causa que tengo que apoyar, que siempre he apoyado y siempre apoyaré», confesaba muy «emocionada».

La actriz aseguraba que «ha sido un año complicado y que no tengo... no tengo fuerzas todavía para hablarlo» y rompía a llorar al intentar expresar con palabras por todo lo que ha tenido que pasar estos meses alejada de las cámaras.

Sin embargo, dejaba claro que se encuentra «bien, dentro del desorden estoy en orden». Con una sonrisa, Carola se despedía de las cámaras, dejando para otro momento desvelar cómo ha sido este año tan marcado en su vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  5. 5 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  6. 6 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  7. 7

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  8. 8

    Puente Duero, el barrio de Valladolid que tuvo playa: «Había un ambientazo, lo llamábamos BeniDuero»
  9. 9

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  10. 10

    El Ayuntamiento «estudiará» cambiar la señalización en una calle de Huerta del Rey tras las «quejas» vecinales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Carola Baleztena recuerda entre lágrimas su año más duro

Carola Baleztena recuerda entre lágrimas su año más duro