Carola Baleztena recuerda entre lágrimas su año más duro

El pasado 10 de enero, Carola Baleztena se sometía a una histerectomía radical, una extirpación del aparato reproductor femenino, tras encontrarle un bulto sospechoso en una revisión rutinaria. Este jueves ha reaparecido en la V edición de 'ELLE x Hope', la gala benéfica de ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Allí, Carola no ha podido evitar emocionarse cuando se le ha preguntado por su estado actual y por cómo ha llevado estos meses en un segundo plano. «Llevaba tiempo, la verdad, aproximadamente un año... pero aquí estoy», decía ante las cámaras. «Me toca venir, siempre les apoyo, es una causa que tengo que apoyar, que siempre he apoyado y siempre apoyaré», confesaba muy «emocionada».

La actriz aseguraba que «ha sido un año complicado y que no tengo... no tengo fuerzas todavía para hablarlo» y rompía a llorar al intentar expresar con palabras por todo lo que ha tenido que pasar estos meses alejada de las cámaras.

Sin embargo, dejaba claro que se encuentra «bien, dentro del desorden estoy en orden». Con una sonrisa, Carola se despedía de las cámaras, dejando para otro momento desvelar cómo ha sido este año tan marcado en su vida.