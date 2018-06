Carmen Lomana sorprende a Risto Mejide Carmen Lomana con Risto Mejide en 'Chester'. / Cuatro La celebrity desveló durante su entrevista en 'Chester' qué hizo en el velatorio de su marido EL NORTE Martes, 19 junio 2018, 14:09

Carmen Lomana nunca decepciona en sus entrevistas. Es un valor seguro. En sus intervenciones en televisión siempre da mucho que hablar y este domingo, en su aparición en el programa de Risto Mejide, 'Chester', lo volvió a hacer. La empresaria habló de su vida y no tuvo problema alguno en comentar alguna de sus intimidades.

En primer lugar, quiso desmentir que tuvo su primer trabajo gracias a un enchufe, aunque no dudó en admitir que «su padre le colocó en el Santander», y también desmintió con firmeza que se casó por interés con Guillermo Capdevila: «Nos conocimos en Londres siendo estudiantes en un club de jazz y fue un flechazo».

Sobre su trágica muerte, comentó la invitada: «Me llamó la Policía Foral de Navarra, pero en ningún momento se me ocurrió que me llamaban por algo de un accidente» y, además, confesó algo que nadie se esperaba: «Estaba tan desesperada. En ese momento me hubiera querido ir con él. ¿Sabes lo que hice? Quería darle algo mío así que me quité el sujetador y se lo metí en el sudario», contó, para el asombro del presentador y el público.