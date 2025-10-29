Carmen Lomana sobre su último novio: «Dije que era celoso y se puso como una fiera» La socialité ha actualizado su situación sentimental en el programa 'Y Ahora Sonsoles'

El Norte Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Carmen Lomana ha revelado este martes en el programa 'Y ahora Sonsoles' que su relación sentimental con Antonio Gutiérrez, inspector de Hacienda y el último amor conocido de Marta Chávarri, se halla en un punto muerto. «Un descanso», le ha confesado a Sonsoles Ónega.

Puede que la razón de esta situación se deba a los celos de él. «Te dije aquí un día que era celoso, pero se puso como una fiera», ha expresado Lomana mientras charlaba con la presentadora, recordando que ya había mencionado este tema en otros capítulos anteriores.

En uno de esos programas, Lomana bromeó sobre su relación, definiéndola con una divertida expresión que hizo reír a todo el plató: dijo entonces que eran «fijos discontinuos».

Hoy, ha retomado aquella ocurrencia con ingenio para actualizarla a la nueva situación. «Pues en este momento estamos discontinuos», ha comentado con una sonrisa.

En ese momento ha intervenido Teresa Bueyes, amiga personal de Antonio Gutiérrez, dispuesta a defenderlo. Ha negado con convicción que fuera celoso, pero Lomana le ha replicado rápidamente: «Se nota que no has tenido intimidad con él, él contigo no es celoso, pero cuando quiere a alguien sí».