Carmen Lomana inicia una nueva relación con un inspector de Hacienda La socialité lo ha confirmado en el programa 'Y ahora Sonsoles', en el que colabora

Carmen Lomana ha dado una noticia que nadie esperaba, en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde ella colabora. La presentadora le ha planteado de manera inocente una pregunta sobre sus querencias del corazón, sin imaginar que la respuesta daría uno de los titulares del día.

La empresaria ha revelado que su historia con Jesús Arroyo, reputado consultor de comunicación y estrategia, ya forma parte del pasado. Y en la misma frase, ha anunciado que ha iniciado una nueva etapa sentimental junto a otro hombre. Se trata de Antonio, inspector de Hacienda y viudo, según ha precisado en directo. La socialité ha añadido además que él es «amigo de Teresa Bueyes», aunque ha puntualizado que ambos se conocían previamente.

En todo momento, la tertuliana ha recalcado que su felicidad no depende de un vínculo amoroso. «Yo estoy igual de bien con pareja que sin pareja», ha concluido

