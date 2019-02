Carmen Gahona a Raquel Bollo: «Esta tía es muy mala y falsa« La colaboradora de 'Sálvame', por su parte, le ha mandado una seria advertencia: «A ver si voy a empezar a poner demandas» EL NORTE Jueves, 7 febrero 2019, 10:27

Carmen Gahona habló ayer por teléfono con 'Sálvame' para hablar de la muerte de Chiquete y aprovechó para atacar a Raquel Bollo, ex del artista fallecido hace dos meses. «Esta tía es muy mala y falsa, no sé cómo la tenéis ahí», apostilló tras afirmar que está «regular». «No os podéis imaginar lo que le echo de menos. No lo asimilo, pienso que en cualquier momento va a entrar por la puerta». «Llevo sus cenizas a todos lados, lo llevo conmigo siempre».

Raquel Bollo, por su parte, le ha mandado una advertencia: «A ver si voy a empezar a poner demandas, que lo puedo retomar, ¿eh?». La colaboradora se refería a las «cosas tan graves» que dijo de su hija Alma, «que es solo una niña».