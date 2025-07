Carmen Borrego: «A Alejandra le sobramos todos»

El Norte Miércoles, 9 de julio 2025, 12:09 Comenta Compartir

Carmen Borrego ha concedido una exclusiva en la revista 'Lecturas', en la que ha hablado sobre distintos temas, dejando impactado a todo el mundo con su polémico titular. Carmen ha hablado sobre sus complejos al posar en bañador, sobre las operaciones que se hizo y se quiere hacer, aunque lo que más ha llamado la atención han sido sus comentarios contra Alejandra Rubio.

En la entrevista, Carmen Borrego posó en bañador, sonriente y sosteniendo entre sus brazos a un perrito. El titular era, sin duda alguna, lo que más llamaba la atención: «A Alejandra le sobramos todos». «Sé que esta entrevista no le va a gustar», se añadía a modo de subtítulo.

La portada fue comentada en el programa 'TardeAR', al que acudió su hijo, José María Almoguera: «No sé exactamente a qué se refiere. Habrá que leerlo para ver a qué se refiere. Normalmente los titulares de las revistas se ponen para que se lean, para que tengas que comprarla y leerla. Yo creo que es más el titular que luego lo que realmente dice. Espero». Luis Pliego, director de la revista, era claro: «Yo he puesto el titular pero ella lo ha dicho antes. Carmen ha dicho que a Alejandra Rubio le sobran todos los Campos».

En la entrevista habla de muchas más cosas y se explaya hablando sobre su físico: «He evolucionado tanto emocional como físicamente. Lo criticarán, pero me he visto bien. No vivo de mi cuerpo, ni quiero. La cara me la veo estupenda, en los brazos aún tengo cicatrices. ¡Qué ganas tengo de operarme la barriga y la grasa de la tripa ponérmela en el culo! Tener un culo de vieja es lo peor que me puede pasar. La tripa la puedes disimular».

«Espero que no se mofen. Tengo bastante sentido del ridículo y que se mofaran me haría pasarlo mal», decía haciendo alusión al posado. En cuanto a las críticas, Borrego asegura que se le critica todo lo que hace: «Este año he dicho: 'Quiero retirarme'. Me duele cada vez más que digan que estamos ahí porque somos las Campos ¡Tenemos un bagaje profesional!». Además, en cuanto a las comparaciones con Terelu Campos es clara también: «Me tachan de envidiosa, no sé qué tengo que envidiar, ni la vida ni el cuerpo de nadie».

«He engordado dos kilos pero en mi tamaño es como 5 kilos para cualquier otra persona. Me los tengo que quitar. Desde que volví de 'Supervivientes' no me he tomado una copa. Hubo un momento que vi que no me sentaba bien. Cuando uno tiene problemas y se toma una copa parece que lo soluciona todo, hay que estar muy racional y serena», decía sobre su físico en la actualidad.

«Han sido muchos meses muy malos, de mucha tristeza. Es muy difícil pasarlo tú, pero mi hija y mi marido han sufrido. He sentido impotencia, muchísima pena y dolor. En un año perder a tu madre y a tu nieto, a tu hijo... no lo quiero recordar. Me dolió muchísimo cuando mi hijo contó que le llegaron a decir por la calle que era un mal hijo. No lo es. Ha sido muy importante oír de su boca la palabra mamá. Pensé que ya no me quería como madre, asumirlo es muy difícil», decía haciendo alusión a su hijo.

La relación con su hijo se ha solucionado y Carmen puede ejercer de abuela, asegurando en esta entrevista que «muere» por su nieto. Además, en cuanto a María Sánchez, actual pareja de Almoguera, también se pronuncia: «De maravilla. Es genial, con una madurez... A José le da tranquilidad. Mi relación con María es más natural. Con Paola, a lo mejor por parte de las dos, fue más impostada. María viene a casa, ayer me fui de compras con ella. Por eso te digo que es más natural, más normal», comenta sobre su relación de suegra-nuera.

