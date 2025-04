Carmen Alcayde y Pelayo inician las hostilidades en 'SV 2025'

El Norte Martes, 15 de abril 2025, 13:51 Comenta Compartir

Pelayo y Carmen Alcayde han protagonizado un tenso enfrentamiento en el 'Oráculo de Poseidón', durante la sexta gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', sacando a la luz tensiones que venían desde hacía días. Un enfrentamiento que terminó salpicando Montoya y Damián.

Pelayo acusó a Carmen por su actitud en la playa y estar «obsesionada con las nominaciones», lo cual, según él, le impedía tener un vínculo real con él y el resto del grupo. Ante esas palabras, Alcayde reaccionó: «Vaya tela, me quedo muerta». Carmen se defendió argumentando que sí había intentado acercarse a sus compañeros, pero que eran ellos quienes la habían excluido: «Si sois vosotros los que, cuando estuvieron encerrados Montoya y Anita, no os acercasteis a mí en todo el día. ¿Qué estás diciendo?».

La periodista añadió que, desde su llegada a la isla, siempre había sentido que existía una mayoría que buscaba acabar con su grupo antes de enfrentarse entre ellos: «Hasta que no acabarais con nosotros, no ibais a pasar a nominaros entre vosotros», afirmó. «Me gustaría verle la cara si estuviera nominado», soltó Alcayde. La discusión se puso más tensa aún cuando Carmen Alcayde acusó a Pelayo de mentir, lo que provocó una fuerte reacción en él: «Habla como una persona de tu edad y no me llames mentiroso. Esto no es un colegio», dijo, y le exigió «respeto» y «educación». «Estoy harto ya del cuento de la niñata», continuó diciendo Pelayo y abandonó el lugar muy indignado.

El enfrentamiento alcanzó su punto más alto cuando Carmen Alcayde criticó el discurso espiritual de Pelayo: «Aburres con tu Pelayo Mahatma Gandhi». Él respondió enfadado: «Te duele que te digan la verdad a la cara y eres una amargada. Todos esos teatrillos que haces no te van a valer para nada. Teatro es puro teatro lo tuyo. (...) Esa mala educación y tono de voz es con lo que no puedo. Pero su opinión me da realmente igual».

Montoya y Damián

La discusión dejó de ser entre dos para convertirse en un conflicto grupal: Montoya defendió a Carmen asegurando que «esa era su esencia», mientras Damián salió en defensa de Pelayo y le pidió a Carmen que «no se victimizase». Para rematar el caos, Montoya acusó a Pelayo de ser un «falso», asegurando que mostraba «múltiples caras».

Temas

Supervivientes