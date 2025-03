Carmen Alcayde ya es concursante oficial de 'Supervivientes 2025'

El Norte Lunes, 17 de marzo 2025, 12:16 Comenta Compartir

'Supervivientes 2025', ¡por fin!, ha cerrado la lista definitiva de participantes en esta edición, tras la incorporación a última hora de Carmen Alcayde quien comentaba: «Cambiar el invierno de Madrid, por esta pasada de sitio que es un paraíso, estoy muy emocionada, ya veremos lo que me espera. Lo siento por Beatriz Rico porque me encantaba también, pero me siento muy afortunada de estar aquí», eran sus primeras palabras.

Alcayde aseguraba que «tenía miedo a las alturas y a los bichos», pero llega con su mentalidad más positiva: «Vengo con ganas de helicópteros, con ganas de bichos, quiero ser amiga de los animales, voy de este palo, no sé lo que me va a durar».

Aunque ella misma confesaba que los miedos salían a relucir ya montada en el helicóptero: «Se me ha ido el 'coach' a tomar por c*, no soy tan valiente. Tengo las pulsaciones a tope, igual hay tiburones y les tengo mucho miedo. Que me lo pongan muy bajo, me da igual quedar mal, como a la Pantoja».

La que quería dedicar su salto del helicóptero y le hacía emocionarse por completo: «Como valenciana, me encantó el salto de Borja, suscribo todo lo que dijo y quiero añadir en mi dedicatoria a todos los voluntarios que vinieron en la DANA de todas las partes de España y del mundo a prigarse de barro y sacarnos adelante, sin vosotros no lo habríamos conseguido». A lo que también quería añadir a su familia, a su pareja y, en especial a sus hijos: «Esto es por vosotros, mamá va a intentar sobrevivir, pero vosotros sacad buenas notas y estudiad».

Carmen se tiraba muy convencida al mar, la que aseguraba a Laura Madrueño al llegar a la playa que «se le había olvidado estirar las piernas» bien en el salto y se había hecho algo de daño en la espalda, aunque solo se quedaba en eso.

'Playa Furia'

Carmen descubría a su llegada uno de los secretos de 'Supervivientes', que Anita, Manuel y Montoya también son concursantes y Sandra Barneda le advertía: «Debes guardar el secreto de la existencia de 'Playa Misterio', en el caso de que se descubra serás nominada de forma directa».

Tras esto, llegaba el momento de que se uniera a su equipo, los que la recibían con mucha alegría y sorpresa. «Carmen Alcayde sustituye a Beatriz Rico y ocupa su lugar, es concursante de 'Supervivientes 2025' y, como ocupa su lugar estará en el equipo Furia», les decía la presentadora.

