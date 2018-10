Carlos Lozano suelta un bombazo Carlos Lozano, con Miriam llorando en la pantalla. / Telecinco El presentador comentó en Sábado Deluxe: «Miriam estaba embarazada antes de 'GH VIP'» EL NORTE Martes, 9 octubre 2018, 19:56

Carlos Lozano fue uno de los invitados la pasada semana del programa 'Sábado Deluxe' y lo hizo para contar el gran secreto de Miriam Saavedra, y es que la concursante de 'Gran Hermano VIP' se quedó embarazada junto a Carlos justo antes de entrar en el reality.

El presentador aprovechó la ocasión para justificar las palabras que tuvo contra Mónica Hoyos durante su visita a la casa de Guadalix de la Sierra. Según él, se puso violento con la madre de su hija y por eso se disculpa, pero sigue manteniendo que Mónica tiene que superar su ruptura y dejarle que rehaga su vida, con Miriam o sin ella.

Carlos entró a la casa, además de para abroncar a Mónica, para decirle a Miriam que la quería. A continuación, en la fiesta que se organizó en el reality, la peruana acabó borracha y demostrando que casi le gustaba más ella que el propio Carlos. Según apuntaba ésta, hace ocho meses que Lozano y ella no están juntos. Unas declaraciones falsas, según el presentador. Algo que justificó con el gran bombazo de la noche.

Durante un momento tenso de la visita a la casa, Miriam le gritó: «¡He perdido dos hijos tuyos y lo he llevado SOLA!». Un comentario que pasó desapercibido hasta ahora debido a los gritos de fondo de Mónica y la reacción de Carlos.

Lozano recuperó esas imágenes en el 'Deluxe' y dijo que Miriam estaba embarazada justo antes de entrar a 'GH VIP'. No habla de aborto, sin embargo, viendo como se emborracha Miriam espero por su bien que no esté preñada.

Hugo, el supuesto amante de Miriam, también podría ser el padre de la criatura. Carlos duda de la palabra de su exnovia Miriam ya que el mejor amigo de ésta quiere salir en la televisión contando todo los detalles sexuales de la relación entre Hugo y Miriam que ella misma le contó.

La entrevista terminó con un Carlos derrumbado y enviándole un mensaje a Miriam: «Te he amado con locura y te he dado cuanto estaba en mi mano. Mi madre está muy ofendida. No sé si me has engañado, ya me da igual pero ten cuidado con este señor (Hugo), espero que te vaya bien y seas muy feliz. Yo te he cuidado como novio, como amante y como padre, estoy muy jodido y a punto de llorar, suerte».