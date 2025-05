Carlos III no encaja nada bien las declaraciones de su hijo Harry El monarca sugiere que la reconciliación tendrá que esperar mientras se resuelven los asuntos judiciales, según 'The Sun'

El Norte Lunes, 5 de mayo 2025, 12:03 Comenta Compartir

La reciente entrevista del Príncipe Harry con la 'BBC' está dando mucho de que hablar. En ella expresó su deseo de reconciliarse con su padre, el Rey Carlos III, al mismo tiempo que lo responsabilizaba indirectamente por la pérdida de su protección policial en Reino Unido. Sin duda, la reacción más esperaba ha sido la del monarca, quien según ha revelado 'The Sun' se encuentra «profundamente frustrado y molesto».

En la conversación, el duque de Sussex aseguró estar «devastado» por la decisión tomada y resaltó que: «No puedo imaginar un mundo en el que pueda traer de vuelta a mi esposa y a mis hijos en este momento» y añadió que «la Casa Real es un órgano clave en la toma de decisiones sobre RAVEC», sugiriendo que hubo una «interferencia» en el proceso. «¿Es esto una victoria para ellos?», sentenció.

En medio de estas declaraciones, el hijo menor de Lady Di lamentó el distanciamiento con su padre, quien fue diagnosticado con cáncer hace un año. «Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando. No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre», expresó en la 'BBC'.

En tanto, fuentes citadas por 'The Sun' aseguran que «el Rey siempre ha considerado que este era un asunto de su Gobierno y sus tribunales debían resolver y que intervenir de cualquier forma sería inconstitucionalmente inapropiado». Además, comentaron que lo que «ha frustrado y perturbado a nivel más personal» al monarca, es que su hijo «no haya respetado este principio, y que sus partidarios sugieran que, de alguna manera, a su padre no le importa su familia, o que debía intervenir, chasquear los dedos y exigir una forma de protección que los principales expertos pueden o no considerar necesaria en cualquier visita», señaló un informante.

Posible acercamiento

Cabe resaltar que, según reveló el medio británico, el entorno de Carlos III había valorado un posible acercamiento entre padre e hijo antes que la polémica entrevista de Harry saliera a la luz. Sin embargo, las nuevas declaraciones del duque de Sussex habrían complicado aún más cualquier posibilidad de acercamiento a corto plazo.

No obstante, una fuente comentó al portal que: «Desde la perspectiva de su padre, la puerta se ha cerrado por necesidad mientras este doloroso asunto se resuelve por los cauces judiciales adecuados, pero no se ha cerrado para siempre ni se ha tirado la llave».

Por otro lado, Kate Williams, historiadora y experta en realeza, expresó sus dudas en 'Sky News' sobre una posible reparación del vínculo entre Harry y su padre. «Está repleto de ira, ¿verdad?, y de resentimiento. Y desconfianza hacia la Casa Real», afirmó y añadió que: «Tenía la esperanza de que con el tiempo pudiera haber algún tipo de reconciliación, pero está claro que, aunque Harry dice que quiere la reconciliación, no ve que pueda lograrla ahora».