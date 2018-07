Carlos Herrera 'vigila' a su hija Rocío Crusset con un dron Carlos Herrera durante una conferencia. / El Norte El periodista y la modelo disfrutan de unos días de vacaciones juntos EL NORTE Miércoles, 11 julio 2018, 14:16

Carlos Herrera y su hija Rocío Crusset han decidido pasar juntos unos días de vacaciones en la playa. La modelo ha querido compartir un gracioso vídeo que ha publicado en las redes sociales en la que se puede apreciar un dron que se va acercando a ella mientras está tumbada. La parte más divertida de la grabación se produce cuando la modelo cuenta que el dron lo conduce su padre. El periodista ha usado la tecnología para controlar a su hija, sin levantarse del asiento. Por otra parte, se puede ver en qué lugar de la terraza se encuentra disimulando Herrera, según publica Bekia.

a su hija. / Instagram

Rocío comentaba: «Cuando mi padre no quiere venir hasta donde yo estoy y me manda el dron para ver qué hago. Ahí está el tío». Aunque han publicado varias fotos en bikini, no se ha podido saber el lugar exacto en el que están disfrutando de sus vacaciones.

Estas vacaciones serían las primeras de la modelo de soltera tras poner fin a su relación con Juan Betancourt. Según publica 'Hola!' Crusset ha dejado claro que la ruptura fue una decisión de los dos y que él no está detrás de otra chica.