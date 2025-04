Carlos Alcaraz hace con una inesperada confesión en 'El Hormiguero'

El Norte Jueves, 24 de abril 2025, 17:32 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz visitó el plató de 'El Hormiguero' para presentar su documental 'A mi manera', de Netflix. El tenista murciano ha dejado ver su lado más desenfadado y ha admitido que le encanta una buena juerga: «A veces bebo más de la cuenta».

Lo cierto es que tanto sus victorias deportivas, como sus celebraciones no tienen desperdicio «Yo soy fiel a la ginebra limón, pero depende del día, si esa noche toca, lo que me traigan», ha confesado entre risas. La de París, tras ganar por primera vez el Roland Garros, fue memorable, tal y como se refleja en el documental: «Venía de un periodo muy malo. En los primeros entrenamientos no sabía si podría golpear con la derecha. Se juntó mi sueño de niño con las dudas que se iban. Fue una maravilla. Y sí, pensaba en pegarme una juerga como dios manda».

Las horas siguientes de @carlosalcaraz después de ganar su primer Roland Garros #AlcarazEH pic.twitter.com/STjrgKrgnJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 23, 2025

«Cuando la mente está apagada o sufre, no va nada. Le vas dando vueltas, 'qué tengo que mejorar...' entras en un bucle negativo». Sobre su última fiesta en Ibiza, seis días antes de Wimbledon, ha dicho tajante: «Yo no opino, yo voy a Ibiza y gano. Cuando desconectas y lo pasas bien con tus amigos, juegas mejor, y los resultados llegaron». Eso sí, asegura que los controles 'antidoping' son cada vez más estrictos y tiene mucho cuidado: «Está muy delicado el tema, ha llegado a un punto en el que alguien me ofrece una copa y tengo que rechazarla. Tenemos que llevar mucho control con lo que tomamos, con lo que me pongo... Es muy estresante», confesaba. «Ahora estoy resfriado y no puedo tomarme un Frenadol, solo medicamentos que no van a dar dopping aunque tarde más en recuperarme con esas pastillas que con otras. Eso es jodido».