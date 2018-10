Cariñoso encuentro entre Laura Matamoros y Makoke Laura y Makoke se fundieron en un emotivo abrazo. / Telecinco La hija de Kiko Matamoros, en un principio, le iba a echar en cara los comentarios que la concursante de 'GH VIP6' había hecho sobre su padre EL NORTE Lunes, 29 octubre 2018, 13:30

Dos años después de su participación en 'Gran Hermano VIP', Laura Matamoros volvía a entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. La hija de Kiko realizó un concurso en el que cargó continuamente contra Makoke que, en ese momento, era la mujer de su padre.

Laura, en esta ocasión, entró a la casa en calidad de invitada y para decirle a Makoke que no le gustaban los comentarios que había hecho sobre su padre y la separación entre ambos. Pero lo cierto es que el encuentro fue de lo más cordial. Al verse se dieron un emotivo abrazo, que dejaba a cuadros a los comentaristas, puesto que se desconocía que la relación entre ellas fuera tan buena, hasta el punto de que daba la sensación que parecía que las que se encontraban eran madre e hija. Además, Laura le puso un audio de Javier Trueba que fue el mejor premio para la concursante. Aunque no se fue de la casa sin antes decirle: «No me gustan algunas cosas que dices sobre mi padre. Hay aspectos que no comparto contigo sobre la separación», mientras Makoke defendía que ella no había hablado de nada.

Belén Esteban, desde el plató, ha criticado la actitud de Laura, preguntándole que «si para eso sube a la casa».