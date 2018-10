Cardi B filtra el teléfono móvil de Nicki Minaj Cardi B con un golpe en la cara tras su pelea con Nicki Minaj. / Instagram Ha amenazado con demandarla a raíz de sus últimas declaraciones EL NORTE Miércoles, 31 octubre 2018, 13:56

La guerra entre Nicki Minaj y Cardi B parece que no iba a superar lo que sucedió en una fiesta durante la Semana de la Moda de Nueva York en la que se lanzaron zapatos y botellas. Pero, dos meses más tarde, las dos raperas se han vuelto a enzarzar, aunque al menos, en esta ocasión, ha sido verbalmente, aunque podrían acabar en los juzgados, según una información publicada por el portal 'Bekia'.

Después de que Cardi B apuntara a los fans de Nicki Minaj como los culpables de que su nuevo single 'Money' se filtrase antes de tiempo y la hermana de esta asegurara que Rah Ali, amigo de Minaj, filtró el teléfono móvil de la rapera para que los fans de la otra la acosasen; su declarada como enemiga número 1 hizo lo propio en su programa de radio en Beats 1, 'Queen Radio': «Ya hemos escuchado a esta mujer decir que nada está fuera de los límites ya que ha construido una carrera a base de 'simpatía y payola», insinuando que la americana había conseguido fama gracias a sobornarse y acostarse con DJs para que publicitasen su música: «Conseguidle ayuda a esta tía. ¿Está en el mejor etapa de su carrera y se pone a tirar botellas y zapatos? A vosotros o da igual todo hasta que alguien está puto muerto. Si pones tus manos encima de ciertas personas, vas a morir».

La de Trinidad y Tobago apuntó que el chichón de Cardi B que se hizo viral no fue provocado por su equipo de seguridad, , si no que había sido fruto de unos fuertes golpes propinados por su amigo Rah Alí: «Le pegó tan fuerte que hasta me enfadé con él», señaló.

La rapera de 'Chun-Li' dijo que, en su momento, intentó hablar con ella para solucionar sus diferentes y que Nicki Minaj nunca le cogió el teléfono. Para demostralo, mostró el registro de llamadas perdidas en su teléfono móvil, sin darse cuenta, o dándose, de que mostraba el teléfono de su enemiga. Pero no solo eso, también adelantó que piensa llevar el caso a los tribunales y demandarla por decir en la radio que ella estaba sobornado y haciendo proposiciones indebidas a las emisoras para conseguir que reproduzcan su música, considerando esto una difamación. Por último, pide a Minaj que deje de mentir: «¿Quieres ser la víctima o quieres ir de gánster?» y añadía: «Y si aseguras tener grabaciones de la pelea y que puedes filtrar, ¿qué sentido tiene que ofrezcas una recompensa de 100.000 dólares para quien te consiga más imágenes?».

Para responderla su enemiga publicó un tuit: «Okey, tíos, centrémonos en las cosas importantes a partir de ahora. Sé que estas cosas son entretenidas y divertidas para mucha gente, pero no hablaré más de este sinsentido nunca más. Gracias por el apoyo y los ánimos año tras años. Os quiero».