El cantante Francisco, hospitalizado por una insuficiencia respiratoria

El Norte Jueves, 20 de marzo 2025, 10:54 Comenta Compartir

El cantante Francisco, de 66 años, fue hospitalizado el pasado lunes, debido a una insuficiencia respiratoria, según reveló el diario 'Las Provincias', quien se puso en contacto a través de una llamada telefónica con su mujer, María Francisca Ribes, más conocida como Paca Ribes. «Ha sido el estrés. Francisco quiere dar el máximo en el próximo concierto benéfico y esa presión le ha pasado factura, pero ni en sueños va a cancelarlo. Está muy bien, más tranquilo ahora que los médicos le han hecho pruebas», ha dicho al citado medio en relación al concierto que se celebrará el próximo 4 de abril en el Palau de les Arts a beneficio de las sociedades musicales afectadas por la DANA.

Al parecer, el cantante alcoyano se encontraba disfrutando de las Fallas de Valencia cuando comenzó a sentir malestar. «Cuando se encuentra mal no se automedica, como la mayoría hacemos, sino que él se va directamente al hospital», ha reconocido su esposa a 'Las provincias'. Sin embargo, parece que a pesar de padecer una insuficiencia respiratoria, el resto de resultados «están saliendo perfectos».

Francisco lleva casado con Paca desde hace casi veinte años y ha tenido dos hijos. «Ella es la única persona en el mundo en la que confío ciegamente». Le encanta ser detallista con ella y se reconoce un romántico: «Le sigo regalando flores, le dejo notas con palabras bonitas. Me gusta». Y tiene la clave para que la pareja perdure: «Al final son valores como el respeto, la lealtad, la entrega, la empatía, el amor. Pero sabiendo que cada uno tiene su rinconcito que hay que respetar», apuntaba el cantante en una entrevista para ABC.

Además, el cantante reconoció que era mejor abuelo que padre: «Ahora tengo tiempo para dedicar a los niños. Padre lo fui a ratos porque, con las giras y los viajes, pasaba mucho tiempo fuera y no los veía tanto como hubiera querido. Me siento orgulloso de mis hijos, son buena gente, trabajadores y respetuosos. Ahora, como abuelo, soy muy consentidor, aunque dentro de un orden. Me encanta ir con el pequeño, que está loco por hacer excursiones a la tienda de juguetes. Luego no elige los más caros sino los que le divierten. No son caprichosos, están muy bien educados».

Temas

DANA