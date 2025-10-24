Can Yaman revela en 'La Revuelta' cómo aprendió español en un año El actor turco se encuentra en Madrid rodando su primera serie española

El Norte Viernes, 24 de octubre 2025, 12:34

El popular actor turco Can Yaman, conocido por series como 'Erkenci Kuş', se encuentra en Madrid para rodar su primera serie nacional que grabará completamente en español, idioma que el intérprete ha aprendido para el proyecto en tan solo un año. Aprovechando la ocasión, el programa 'La Revuelta', presentado por David Broncano, le ha invitado este jueves. El actor grabará en los próximos meses completamente en español,

Él mismo le solicitó al anfitrión que toda la conversación transcurriera en español, nada de inglés. «Es un desafío para mi». Aunque el actor resultó ser un alumno muy aplicado. «Mi vocabulario es muy amplio», presumía con humor mientras Broncano le echaba un vistazo a un cuaderno de palabrotas, refranes y expresiones que llevaba el invitado.

De abogado a actor

Otro método de estudio del castellano que reveló Can Yaman fue usando Instagram. Se eliminó su cuenta, pero se creó otra privada en la que principalmente seguía perfiles españoles. Entre ellos, el de 'La Revuelta'. «Era un desafío… Me venía abajo porque no te entendía. Preguntaba a mi profesora, '¿qué dice ese tío?' No entendía. Así que eres mi ídolo», vaciló al cómico.

Pero no bromeaba al comentar que seguía al programa de La 1 en redes sociales, pues con el regalo que le entregó al jienense se comprobó que conocía su pasión por el alpinismo y la escalada. Se trataba de 'Recuerdos de montañas lejanas', obra del escritor turco Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura en 2008. En la dedicatoria, una invitación a practicar escalada juntos.

👔 Can Yaman soñaba con ser abogado internacional, pero el destino decidió que todos soñáramos con él.



Imagina que vas a juicio y se planta Can Yaman como tu abogado. Virgen santa, qué bicho. #larevuelta pic.twitter.com/ogB6jme4Js — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2025

Además, el invitado relató cómo terminó siendo actor gracias a la casualidad. Yaman se graduó en Derecho en 2012 y llegó a ejercer en un bufete. «Conocí a mis agentes en unas vacaciones, en un hotel en el sur de Turquía», rememoró. Lo animaron a probar suerte en la interpretación, si bien «al principio era un hobby y después se hizo serio».

Tras saltar a la fama en su país, ha podido trabajar en varios países gracias a conocer cuatro idiomas. Por lo pronto no se conoce gran cosa del proyecto español que rodará este otoño, salvo que encarna a un personaje llamado Kaplan, «un agente del servicio secreto, así que tengo que hacer mucho deporte».