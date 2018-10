Brookyln Beckham cierra su cuenta de Instagram varias horas Brookyln Beckham. / Instagram El hijo de David y Victoria sembraba la polémica a través de varias fotos EL NORTE Martes, 16 octubre 2018, 16:33

Brookyln Beckham nunca dudó en publicar su vida en su perfil de Instagram, lo que le ha llevado a recibir varias críticas. Hace unos días, el joven dejaba en su red social imágenes de Venecia hasta donde había viajado y que no han hecho demasiada gracia a algunos de sus seguidores.

El hijo de David Beckham en su viaje a la ciudad italiana no ha dejado de criticar algunos aspectos que rodean a la isla. El joven publicaba una foto en la que se podía ver a un grupo de asiáticos recorriendo los canales de Venecia en una góndola, acompañada por el mensaje: «No place like Italy innit (No hay lugar como Italia, ¿no?)».

A continuación, volvía a escribir otra foto con el mismo título, aunque en esta ocasión se trataba de una mujer asiática en un pasillo de un supermercado. La respuesta de los usuarios a la publicación no tardó en producirse. Muchos se mostraron ofendidas por ellas. Algunos veían en estas palabras frases discriminatorias y racistas hacia los asiáticos; otros, le recuerdan que él es solo un turista más, como las personas que aparecen en las imágenes.

Ante tales críticas, Brooklyn optó por privatizar su perfil durante unas horas y borrando ambos post.

Pero ésta no es la primera vez que sus comentarios causan polémica. Hace un año, Brooklyn Beckham presumió de tatuaje en su perfil de Instagram donde no tardaron en lloverle las críticas. El dibujo hace referencia a un nativo americano con un tocado de plumas.

Tras eliminar varias publicaciones, Brooklyn Beckham ha vuelto a Instagram, pero no se sabe cuanto tardará en volver a saltar las alarmas.