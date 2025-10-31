Broncano no puede con Paz Padilla que destrozó la escaleta de 'La Revuelta' La humorista anuló al presentador, haciéndose con el control del programa de La 1 y robándole el show por completo

Paz Padilla acudió como invitada a 'La Revuelta' el pasado jueves, 30 de octubre para promocionar su última película 'Cuerpos locos'. La actriz explicó de qué iba la producción, su personaje y pidió que pusieran el tráiler, para acabar robando el control del programa de La 1, sin dar opción a David Broncano de reconducirlo.

«Olvida la escaleta» decía la humorista al presentador que no dejaba de seguirla por todo el teatro, mientras ella hablaba con una mujer del público sobre su dolencia crónica, le aceptaba un regalo hecho de ganchillo y le decía «te quiero».

Seguidamente, Paz explicaba a Broncano que para ella decir esas dos palabras era una muestra de gratitud, de alegría por conocer a gente buena, amable, y recordó cuando conoció a alguien que nunca se lo había dicho a sus padres. Ella llamó a sus progenitores y le pidió que se lo dijera. La invitada bajó al público preguntando quién no le había dicho «te quiero» a sus padres. Se acercó a una joven que nunca lo había hecho y llamó a sus padres, esta se lo dijo y ellos aseguraron estar «orgullosos» de su hija. «Pues, ¡bienvenidos a Telecinco!», bromeaba Broncano ante todo el espectáculo que se le había escapado de las manos.

Paz continuó hablando con otro hombre del público que también lanzó un mensaje a sus seres queridos. Y hasta hubo una tercera chica que se dirigió a su familia y acabó emocionada. La humorista le abrazaba y aseguraba a Broncano que era un buen ejercicio.

De hecho, hasta cuando entró al teatro el grupo sueco The Hives, ella se quedó para hacerles la misma pregunta. Tras ello se marchó dejando claro que sigue siendo un tsunami televisivo.