Broncano, a juicio por una oveja EL NORTE Jueves, 22 noviembre 2018

«Nos ha demandado una empresa de ganadería por no pagarles una oveja», ha reconocido Broncano en su programa de radio 'La vida moderna'. «Estábamos muy contentos y queríamos hacer un vídeo loquísimo, con jaleillo... La idea era que nosotros salíamos por el pasillo, estaba Iñaki Gabilondo en calzoncillos, hacíamos un 'high five' con Francino... Y en un momento dado, salíamos a la terraza y había una llama», explicó Brocano. Sin embargo, el presupuesto para dicho animal no convenció a la Ser. «Contactamos con una empresa de las que llevan llamas y nos cobraban 422 euros y en la emisora y nos dijeron: 'Mi polla morena'», reconoció el jienense, tal y como explica 'FórmulaTV'.

Tras la negativa de la emisora a meter una llama en sus oficinas, desde producción sí accedieron a colar una oveja. El coste descendía bastante, unos 180 euros, pero por desgracia tampoco pudo ser. La razón esta vez fueron las medidas de seguridad: «Nos dijeron que se no se podían subir ovejas por si se bloqueaba el montacargas», explicó Broncano.

Tres años después de todo aquello, la empresa ganadera los ha demandado. «Si pagamos, evitamos un juicio, pero, si no pagamos, podemos ir a un juicio que puede ser muy divertido», exclamó entonces Quequé . El presentador aseguró que irían a juicio por el ya famoso caso de la oveja.