Britney Spears celebra su regreso a Instagram con una fiesta organizada por Kim Kardashian La cantante ha regresado a la exposición pública hace una semana después de su misteriosa desaparición

Lunes, 17 de noviembre 2025

Kim Kardashian ha publicado unas fotografías en Instagram pertenecientes a una fiesta que celebró con Britney Spears una semana después de que esta regresara a la actividad pública tras su misteriosa desaparición. También estaban en la fiesta Khloé Kardashian y el manager de la artista, Cade Hudson. Y la propia Britney también ha querido aportar su granito al subir un vídeo.

Kim Kardashian reveló que ella y su hermana Khloé disfrutaron con Britney Spears y su representante en su mansión de Calabasas, California, y compartió fotos grupales de las cuatro haciendo muecas divertidas a la cámara mientras estaban todos juntos en una habitación. Todo ello ocurrió una semana después de que Britney Spears regresara a Instagram tras desactivar su cuenta en medio de su disputa con su ex, Kevin Federline.

La fiesta

En la primera foto que compartió la multifacética empresaria, se la ve sentada en una cama haciendo el símbolo de la paz mientras Khloé está sentada cerca sonriendo. Britney Spears saca la lengua detrás de Hudson, quien parece haber tomado el selfi grupal. Parece ser una fiesta informal, pues Kim Kardasjhian lleva unos leggins negros y una blusa con una chaqueta encima, mientras su hermana luce un pijama con motivos navideños. La cantante lleva una blusa amarilla a cuadros.

Una segunda foto mostraba a los cuatro sentados uno al lado del otro, bañados en luz rosa, mientras Kim Kardashian se inclina hacia Britney Spears y luego Khloé se une sacando la lengua a la cámara mientras Hudson aparece de nuevo para hacer la fotografía.

Lo cierto es que Kim Kardashian está siendo uno de los grandes apoyos de Britney Spears en estos días tan difíciles para su amiga. Ya había expresado su afecto tras ver el documental 'Framing Britney Spears', estrenado en 2021, al declarar: «Me hizo sentir mucha empatía por ella».

El regreso de Britney

«La influencia que los medios tuvieron en su vida puede ser muy traumática y puede quebrar incluso a la persona más fuerte. Por muy pública que parezca la vida de alguien, nadie merece ser tratado con tanta crueldad ni ser juzgado con fines de entretenimiento», añadió entonces la empresaria.

Las publicaciones de Kim Kardashian en Instagram llegan una semana después de que Britney Spears regresara a la red social días después de desactivar su cuenta. En su publicación de regreso, compartió que «han pasado tantas cosas este año, es una locura», y animó a sus seguidores a «respetar» sus «límites».