Britney Spears se burla de una fan por pagar 1.000 euros por verla La cantante Britney Spears. / Afp La mallorquina Marta Gutiérrez viajó hasta Londres para ver a su ídolo, pero acabó despreciándola por su comportamiento EL NORTE Viernes, 31 agosto 2018, 13:46

Britney Spears se vuelve a instalar en la polémica a raíz de una de sus actuaciones. En esta ocasión, ha sido una de sus fans la que se ha pillado un monumental cabreo por el ninguneo que le dispensó la artista durante un 'meet and greet' (entrada especial que se vende durante los conciertos para poder ver al cantante de cerca y tener la oportunidad de sacarse unas fotos con él), tal y como recoge el portal 'Bekia'.

La ya exfan es una española, Marta Gutiérrez, que viajó a Londres con tres amigos para ver en directo a su ídolo en uno de sus conciertos progamados. Los cuatro mallorquines se gastaron 200 euros para la entrada y 668 para sacarse una foto con Britney, pero esta segunda parte tenía un requisito que cumplir: evitar rozamientos innecesarios con la cantante y esa fue la gran metedura de pata de Marta. Ella ha sido la encargada de contar lo qué sucedió a 'Jaleos'. El encuentro se produjo en uno de los camerinos del The O2 Arena de Londres, donde tenía que acceder de uno en uno y sin ninguna de sus pertenencias. Una vez dentro, una fotógrafa oficial del equipo haría una sola fotografía que el fan podría descargar de una web y siempre avisándoles de que no se les ocurriera abrazar o besar a la artista.

Marta, nada más verla, no pudo por menos que explicar que estaba encantada de conocerla. Pero a la hora de hacerse la foto, la española no siguió las advertencias que le dieron y no se le ocurrió otra cosa que poner la mano en la espalda de la cantante que, rápidamente y enfadada, le dijo: «No voy a permitir que nadie me toque», a la vez que pedía a seguridad que echasen a la joven.

En ese momento, Marta le pidió perdón y que se había gastado mucho dinero para verla, pero la artista se rió de ella, diciéndole: «Ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento...». «Me pareció increíble que esa mujer no supiera carburar. Yo dije incluso que me pondría de rodillas delante de ella y le pedía perdón pero luego pensé... ¿Perdón por qué? Paso», comentó la joven. La indignación que sufrió Marta por la actitud de su exídolo la reflejó en un vídeo en Youtube en la que cuenta cómo ocurrió todo.