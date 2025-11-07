El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, con su novia Khristina. Instagram

La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios

El progenitor del jugador del Barça ha anunciado su compromiso con Khristina, 16 años más joven que él, a través de Instagram

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:52

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, vuelve a protagonizar un nuevo capítulo en las redes sociales y no por sus recetaas de cocina, ni por sus apariciones junto al joven futbolista del Barça, sino por anunciar su compromiso con su novia Khristina, de tan solo 23 años. Lo ha hecho con una fotografía en la que ella aparece sentada y él de pie, rodeándola con el brazo. El post, acompañado por un corazón negro y un anillo de diamantes, ha sido interpretado como la confirmación de su futura boda.

La imagen, publicada en Instagram, se ha viralizado de inmediato. La primera foto juntos se remonta al 7 de febrero de 2025, y desde entonces han compartido momentos públicos como su asistencia al partido de ida de las semifinales de Champions entre el Barça y el Inter. En su última publicación, él la llama 'My Candy', lo que ha vuelto a desatar una oleada de comentarios, como: «Ni DiCaprio se atrevió a tanto», «Pobre Lamine, otra boca que mantener» o «¿Cuántos años tiene esta niña?». Muchos usuarios han recordado que Mounir estuvo «ausente» durante la infancia de Lamine, y cuestionan el tipo de relación que mantiene con su prometida.

La noticia del compromiso también coincide con la reciente ruptura entre Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole, con quien mantuvo una relación confirmada públicamente. El joven llegó a presentarla a su entrenador, Hansi Flick, en un gesto que evidenciaba la seriedad del vínculo. Sin embargo, ambos han anunciado que ya no están juntos.

