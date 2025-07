Blanca Romero habla del mal momento que pasó durante su divorcio de Cayetano Rivera

El Norte Viernes, 18 de julio 2025, 12:18 Comenta Compartir

Blanca Romero acudía al nuevo programa de Cuatro 'Mis raíces', presentado por Isabel Jiménez y donde ha hablado de su «traumático divorcio» con Cayetano Rivera, principalmente, por su hija. «Lucía no tuvo la suerte de tener un padre que la quisiera, comprometido, que fuera guay y que me ayudara a mantenerla», ha asegurado.

La modelo y el hermano de Fran Rivera comenzaron su relación en 2001, se casaron por sorpresa poco después y luego él adoptó legalmente a Lucía. Duraron tres año y tras la ruptura siempre se dijo que ambos mantenían una relación bastante cordial. Aquella relación trasladó a Blanca Romero a la escena pública, algo que no siempre llevó bien.

Lo peor de todo fueron las secuelas que quedaron. «Salí más traumada de las relaciones con los padres de mis hijos que de mi matrimonio. Mi matrimonio no fue tan traumático, fue más traumático a nivel mediático, pero no fue nada tóxico ni nada insano», ha precisado en 'Mis Raíces'. El fin de su relación con Cayetano, según ha comentado, «fue algo tan normalizado para mí que, bueno, lo viví con la pena y pasé un luto... tardé casi dos años en poder tener más cercanía; lo sufrí, lo pasé mal».

La modelo nunca acabó de acostumbrarse a la vida de famosa y ha tener gente pendiente de su vida a todas horas. «Pusieras la cadena que pusieras, estaba todo de Blanca Romero. Y cuando iba a aquí al bar, parecía Letizia con los escoltas, venían muchos coches», ha recordado.

Una de las cosas más conflictivas que tiene la fama es cómo afectan los sucesos de la una vida al desempeño profesional, algo que sufrió en sus carnes Blanca Romero con su relación con Cayetano Rivera. «Me perjudicó en la carrera como modelo. Hice una carrera brutal en Londres, París, Italia… Dejé de ser modelo para pasar a ser 'mujer de', después 'la ex de'... Entonces, como que eso manchó mucho la imagen», ha detallado. Y como ejemplo, ha comentado que «nunca me dieron una portada como en París, aquí se truncó».

Su hija Lucía

Su hija Lucía Rivera también ha intervenido en el programa de Isabel Jiménez y ha recordado el divorcio de sus padres. «Hubiera echado en falta el tener la oportunidad de decir: 'No, no me gusta esto'. Porque a mí de pequeña no me gustaba. Yo veía focos, veía cámaras detrás de mi madre, mi madre corriendo, mi abuelo... Era un poco show, sobre todo cuando se divorciaron, que ahí se lio parda», ha manifestado.

