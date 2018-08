Beyoncé y Jay-Z, a punto de ser atacados en un concierto Beyoncé con Jay Z. / Instagram Un joven logró subir al escenario y llegar a la puerta del 'backstage' EL NORTE Martes, 28 agosto 2018, 13:55

'On the Run II' es el nombre de la gira con la que Beyoncé y Jay-Z están recorriendo Estados Unidos. Un tour que está resultando algo accidentado. La pareja no se esperaba que en cuestión de segundos en uno de sus conciertos les rondase el peligro. Al terminar su actuación en Atlanta, el domingo 26 de agosto, un espontáneo en estado ebrio logró subirse al escenario y acercarse a los artistas. En un primer momento, la pareja se dio cuenta de la presencia del joven, pero no reaccionaron hasta que echó a correr hacia la puerta donde pudieron frenarlo antes de conseguir entrar entre bambalinas.

Una vez concluido el concierto, el equipo de producción de la gira emitió un comunicado: «Estamos felices de poder confirmar que no hubo heridos en el incidente y el señor y la señora Carter han decidido no presentar cargos en contra del individuo. En ese momento, evacuamos ordenadamente a todo el equipo del escenario para poder controlar la situación de manera segura».

Del mismo modo, felicitaron al equipo de seguridad 'que detuvo al individuo' y al cuerpo de baile que actuaron en cuanto fueron conscientes del peligro de la situación, según relata el portal 'Bekia'.

No obstante, muchos de los presentes al concierto pusieron en duda la solvencia del equipo de seguridad del estadio, argumentando que el joven no tuvo dificultad alguna para subirse al escenario.