Beth afirma que La Oreja de Van Gogh le ofreció ser su cantante cuando se fue Amaia La ex concursante de OT ofrecerá un concierto para ayudar a la investigación del cáncer de mama

El Norte Jueves, 23 de octubre 2025, 19:29

Beth Rodergas, ex concursante de OT, protagoniza un concierto en la Antigua Fábrica Estrella Damm , con motivo del Pinktober Month, con la que Hard Rock Cafe Barcelona se une a la iniciativa global de Hard Rock International en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama y la concienciación social. Las entradas solidarias, con un precio simbólico de 9 euros, estarán destinadas íntegramente a la Fundación Kálida, que ofrece acompañamiento integral a personas con cáncer y a sus familias.

En cuanto a sus futuros proyectos, en una entrevista a ABC, la cantante comentó que les gustaría «hacer un 'Natural Women 2', un 'Natural Women 3' y hasta donde pueda llegar, pero lo próximo que quiero hacer es sacar nueva música mía, no sé si un disco o canciones sueltas, pero algo quiero lanzar en 2026. Lo que pasa es que con tantas cosas que hago, mis tres hijos, el musical...»

Sobre la posibilidad de que La Oreja de Van Gogh le hubiese tanteado en el pasado, Berth lo confirma: «Sí. Yo acababa de sacar un disco producido por Suso Saiz, y él conocía muy bien a la gente de La Oreja. Amaia dejó el grupo, ellos estaban en busca de cantante, y Suso me dijo: «Me han dicho que te diga que les gustaría verte, y que vayas a Donosti a conocerlos». Yo no lo veía claro porque justo había sacado un disco con el que era libre, con mi camino y mi estilo, y no lo vi porque hubiera sido como no volver a ser yo. Aunque lo que proponían ya era bestia, porque era gira por Sudamérica, me daban una parte de la composición de las canciones... Me acuerdo de que la propuesta era guapa. Pero yo tenía dudas».

Sobre este tema, Suso Saiz le dijo: «Si tienes dudas, no vayas a Donosti. Porque son un amor, te van a parecer encantadores y les vas a decir que sí».

En cuanto a su proyecto con la empresa de ropa, ella puntualiza: «Se llama LittleLia por mi hija Lia, y vendemos sólo online, no tenemos tienda física. Producimos en kilómetro cero, en el Maresme, con tejido de aquí y sostenible, con lo cual te puedes imaginar que es complicado. Es un proyecto que tengo con mi madre, y al principio nos centramos en niños pero ahora estamos haciendo el paso a moda de mujer. Así mi madre y yo nos mantenemos juntas y activas, y cada vez tenemos más clientas, así que mola, mola mucho».