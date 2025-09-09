Bertín Osborne reconoce que se «ha cortado la coleta» El cantante asistió al estreno de la nueva temporada de 'Emparejados', el programa presentado por Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, en Antena 3

El Norte Martes, 9 de septiembre 2025, 12:40

Cuando Bertín Osborne se pone delante de las cámaras en un plató siempre suelta alguna primicia o realiza algún tipo de declaración que no deja indiferente a nadie.

Esta vez, el cantante acudió al estreno de la nueva temporada de 'Emparejados', el programa presentado por Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, en Antena 3. En un momento de la charla, como recoge ABC, Bertín dejó uno de los titulares más sorprendentes de la semana porque, a sus 70 años, confesó públicamente que se ha sometido a una vasectomía.

«Me he cortado la coleta», anunció con su característico sentido del humor. El cantante no tardó en dar más detalles de la intervención: «Creo que hay algo que no han hecho bien porque, cuando hago pipi, el chorro sale para allá. He preguntado y me han dicho que eso tiene que ser así. Yo ahora ya lo hago sentado». La ocurrencia provocó carcajadas en el plató, mientras su hija Alejandra, visiblemente incómoda, intentaba frenar a su padre.

Según el propio Osborne, la decisión fue tomada en consenso con sus hijas. «No veas la persecución a la que me tenían sometido las niñas», explicó, dejando claro que sus descendientes habían insistido durante meses en que diera este paso.

El artista, que a lo largo de su vida ha sido padre de siete hijos con tres mujeres distintas, atraviesa ahora una etapa de soltería que, según reconoció en el programa, está disfrutando al máximo. «No tengo pareja, pero me lo estoy pasando muy bien, porque estoy muy relajadito», señaló entre risas.

La revelación de Osborne llega después del nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén, en diciembre de 2023, un capítulo que puso de nuevo su vida privada en el foco mediático. El pasado junio, el cantante reconoció públicamente a David, el pequeño, a través de un comunicado y lo presentó en un reportaje exclusivo en la revista '¡Hola!', aunque sin posar junto a la madre para evitar especulaciones sobre una posible reconciliación.