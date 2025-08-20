El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Ni el cantante ni la madre del pequeño, Gabriela Guillén, quisieron posar juntos para el reportaje

María Moreno

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:59

David ya forma parte del particular álbum familiar de Bertín Osborne. El pequeño, fruto de la relación del cantante con Gabriela Guillén, ha posado, como todos sus hermanos, en la portada de ¡Hola!, la revista de cabecera del artista, que no quiere que el menor de sus vástagos «sea un niño escondido».

Una idílica estampa paternofilial con la que poner fin a la incomoda situación mediática en la que se involucraron Bertín y Gabriela desde que se filtrase el embarazo. «Ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida, pero el niño no tiene culpa de nada. No tiene culpa de los errores de los padres», reconoce el artista, que posa por primera vez con David, nacido hace año y medio de su breve relación con la empresaria, que también aparece en el reportaje, pero no hay ninguna imagen de los tres juntos para evitar, dicen los protagonstas, confusiones.

Respecto a «Gabi», como se refiere a la madre del pequeño, solo tiene buenas palabras: «Es una mujer estupenda, discreta, trabajadora, responsable. Cuando las cosas no salen bien y se acaban, pues se acaban». «Una señora» a la que no se sabe si le hará mucha gracia que Bertín insista en que «nunca quiso ser padre otra vez» y que lo asuma con resignación: «Así son las cosas. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios estupendos y que viva lo mejor que pueda».

«Para mí, por un lado, ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida», afirma de su paternidad a los 70, pero por otro, disfruta de los momentos junto al pequeño, que tiene su misma sonrisa y ya dice «papá». «Con el niño estoy encantado. Estoy muy contento de conocerlo, de compartir con él momentos. El niño es una monada, cariñosísimo, un amor», se deshace en halagos hacia el pequeño de sus vástagos, de l que dice que quiere « conocerlo, que me conozca, estar y que sepa quién es su padre», razón por la que pidió a Gabriela que arreglasen sus «líos».

«Pero esto -añade- no es un pastelón de telenovela. No lo es. Yo tengo mi vida y Gabrie­la, la suya. Y ahora mismo no tengo pareja ni intención de tenerla. Estoy encantado de estar solo, de hacer mi vida, trabajar lo que me apetezca y las horas que quiera, sin dar explicaciones a nadie».

