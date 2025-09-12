Bertín Osborne, molesto por las preguntas sobre su estado tras la vasectomía El cantante reaccionó de mala manera a la prensa respondiendo: «Está en forma… y eso que está vestido»

Bertín Osborne no puede, o no quiere, pasar desapercibido. Después de que hubo reconocido que se había hecho la vasectomía en el programa que presentan Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, el cantante ha sido visto en un aeropuerto donde le han abordado los periodistas para preguntarle cómo se encontraba después de la operación. Como recoge ABC, de malas formas, ha respondido: «Está en forma… y eso que está vestido».

Osborne no solo ha sido noticia por su vasectomía, también está siendo objeto de debate después de su aparición en '¡Hola!' junto a su hijo. Supuestamente, los problemas económicos del cantante motivaron esa portada. Por supuesto, Bertín ha contestado con su peculiar sentido del humor. «Se dicen tantas tonterías, muchas veces me da vergüenza hasta oírlo», ha matizado.

Y aunque no ha tenido muchas ganas de responder a la pregunta de si se le verá más veces junto a su hijo, Bertín Osborne ha insistido ahora en que «el niño es fantástico y todo bien. Y para terminar, pues había prisas, ha tranquilizado a todos sus seguidores: «Yo estoy fenomenal. Siempre estoy relajado y tranquilo».

