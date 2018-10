Bertín Osborne fue agredido en Barcelona por llevar un chandal de España Bertín Osborne. / Efe Arévalo ha desvelado el desagrable incidente vivido hace unos años por el cantante en la Ciudad Condal EL NORTE Miércoles, 31 octubre 2018, 17:29

Arévalo siempre ha tenido una incontinencia verbal un tanto alarmante que le ha llevado a meterse en más de un lío y en los que ha metido a algún amigo, incluido su inseparable Bertín Osborne.

El humorista pasó la pasada semana por 'Sábado Deluxe' para hablar de sus aspiraciones políticas y su malentendido con Jennifer Lopez en Twitter. También confesó que Pedro Sánchez le había decepcionado.

«A mí me gusta todo lo que huele a España. La tortilla, el toro, las fiestas, las sevillanas, la Iglesia. Soy muy español y quiero presumir de serlo, y donde pise del territorio español que me sienta como en mi casa», comentaba, a la vez que mostraba su malestar con lo que estaba sucediendo en el país, últimamente: «Yo, por ejemplo, veo a un señor que lleva la bandera republicana y no le voy a decir nada, pero déjame llevar la española, que es la que me gusta a mí. Yo quiero llevar mi bandera con orgullo. Si un señor lleva la gay, pues me parece muy bien. La lleva porque le da la gana y esa es la libertad que tenemos que tener, yo no le voy a decir nada en absoluto».

Sobre esta tema, Arévalo recordó un episodio muy desagradable que vivió con Bertín Osborne. Se produjo hace unos años cuando el cantante salía de jugar al pádel de un centro en Barcelona vestido con un chandal con la bandera de España. Al salir, alguien le pegó: «Le empujó en el pecho, se dio la vuelta y le agredió. Le hizo daño y Bertín se fue a por él, y también le dio. Pero por eso nada más, por llevar el chándal».