Belén Esteban vacila a Carlos Lozano Belén Esteban en 'Sábado Deluxe'. El presentador acudió a 'Sábado Deluxe' donde fue atacado por sus dos exmujeres: Mónica Hoyos y Miriam Saavedra

Carlos Lozano visitó 'Sábado Deluxe' el pasado 9 de junio para aclarar, de una vez por todas, el famoso trío formado por él y sus dos exparejas: Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. Pero sucedió todo lo contrario, además de no esclarecer nada, el encuentro se convirtió entre una auténtica batalla campal.

Al presentador, al margen de los ataques que le llegaron de Miriam Saavedra, también los tuvo de Mónica Hoyos, quien a través de Rafa Mora advirtió al presentador y a los colaboradores del programa que no dudaría en tomar acciones legales sino rectificaba lo que se estaba diciendo de ella. Esta advertencia dio pie a que Lozano le enviara un mensaje: «Tú y tus abogados calladitos. Si me quieres encontrar, me encuentra. Y cuidadito con las demandas porque para malo yo».

En este cruce de acusaciones, también entró en escena Belén Esteban que quiso relajar la tensión que se vivía en el plató, aunque su intervención también podría tomarse como una indirecta: «Si fuese tú, me iría de after», le dijo a Lozano. Un comentario que hacía referencia a la noticia ocurrida unos meses atrás de que Mónica Hoyos y Miriam Saavedra habían acudido juntas a una comisaría de Policía a denunciar la desaparición de Carlos Lozano.