Belén Esteban a Jesulín de Ubrique: «Me das pena pero ya lo estás pagando» Diego Arrabal ha sacado a la luz una grabación del torero que no deja en buen lugar a la colaboradora EL NORTE Jueves, 7 febrero 2019, 11:51

Belén Esteban tuvo ayer que hacer frente a una grabación que Diego Arrabal ha decidido sacar a la luz después de muchos años, de la época en la que se marchó de Ambiciones. «La que se ha ido ha sido ella, yo no la he echado, se ha ido ella. Yo ya no quiero que vuelva, ¿qué es lo que va a alegar?», dice el comienzo de la grabación.

«Lo que yo no quiero es que digáis nada ni uséis nada hasta que yo haya firmado. Un día me tiró....». Justo en este punto la grabación se corta: «¿Qué le tiré? Porque la pena es que no se lo tiré». Según cuenta Gustavo González, una exnovia de Jesulín de Ubrique contó que lo que supuestamente Belén Esteban le había tirado era una plancha.

«Me parece vergonzoso, pero de él... Cómo puedes tener tanto morro. Si yo hubiera hecho eso haberme denunciado. No tienes vergüenza. Qué suerte tienes. No vas a ser un hombre en tu vida y si fuera verdad 'tenlos' y habla, porque yo te he podido acusar de muchas cosas. Me das pena pero ya lo estás pagando, bien lo sabe Dios».