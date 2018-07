Belén Esteban no escapa a las burlas por su físico El notable cambio físico de Belén Esteban. / Lecturas/Instagram Las usuarios de las redes sociales han publicado multitud de críticas a su posado en bañador en la revista 'Lecturas' EL NORTE Jueves, 12 julio 2018, 16:38

Después de haber adelgazado ocho kilos, Belén Esteban ha mostrado su nueva silueta en la revista 'Lecturas' donde ha concedido una entrevista a su compañera Mila Ximénez. Las fotografías en las que aparece en bañador no han dejado indiferente a casi nadie.

Los usuarios de las redes sociales no han tardado en criticar el extenso reportaje donde no han tenido mesura a la hora de usar Photoshop. Alguno de los comentarios que se han podido leer dicen: «También dirá que no tiene retoques», «Anda que no lleva retoques, no parece ni la misma, ésta lo vende todo», «Por eso no soporto estas revistas, ya quisiera Belén estar así. Después la veo en la calle y digo menuda estafa esta revista, no veas la cara y el cuerpo que tiene, la veo todas las semanas en persona».

Las imágenes han sumado un total de 24.000 'me gusta' y más de 1.000 comentarios en tan solo unas horas.