Belén Esteban envía un mensaje muy emotivo a su marido, en su sexto aniversario de boda

Belén Esteban ha querido celebrar su sexto aniversario de su boda con Miguel Marcos a través de un emotivo mensaje con foto de beso incluida. Para conmemorar junto a sus fieles este día tan especial, la 'Princesa del Pueblo' ha compartido una fotografía inédita de su enlace con Miguel Marcos, en la que el matrimonio aparece besándose en uno de los posados del reportaje de su enlace.

Además, la colaboradora de televisión ha querido incluir un mensaje de lo más sentido dedicado a su esposo: «Hoy es nuestro aniversario de boda. 6 años de casados y 12 juntos. Esto fue el 22 de junio del 2019. FOREVER».

Infidelidad perdonada

«Miguel, me salvaste la vida en todos los sentidos. Bendita bajada de azúcar», dijo una vez Belén Esteban de forma muy gráfica para referirse al momento en el que conoció al que sería el hombre de su vida. Sin embargo, pronto llegaron los primeros problemas y al año y medio de comenzar a salir, la colaboradora de televisión decidió romper con su novio tras destaparse una infidelidad ocurrida mientras ella estaba en el reality de 'GH VIP'.

«Toda mi ilusión se me viene abajo. Quiero decir a la gente que soy muy apasionada, pedía un futuro con Miguel. Es el hombre que más feliz me ha hecho durante un año y cinco meses. Él me ha sido infiel y decido romper», contaba llena de dolor Belén Esteban en 'Sálvame Deluxe'. Pero lo hablaron, volvieron y así hasta llegar a 12 años juntos y 6 de casados. Y tan felices.

