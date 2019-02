Belén Esteban defiende a Jesulín tras los insultos de Cristina Tárrega La periodista niega haber tenido una relación con el torero y asegura que era «más feo que un lobo» EL NORTE Jueves, 14 febrero 2019, 12:28

La visita de Cristina Tárrega a 'Sálvame' tras ser señalada por haber mantenido una relación con Jesulín de Ubrique parece que no ha sentado nada bien a Belén Esteban que, aunque parezca extraño, ha defendido al padre de su hija.

«Es más feo que un lobo», dijo Cristina Tárrega. Esta frase ha enfadado a Belén Esteban y ha criticado duramente los argumentos de la presentadora: «Me parece un poco feo su comentario», explicaba a Jorge Javier Vázquez. «Por ejemplo su marido no me gusta, ni me tomaría un café con él y ella está casada con él», atacó.