Belén Esteban acude al juicio contra Toño Sanchís arropada por su marido El fiscal pide tres años y medio de cárcel para el exrepresentante por apropiarse de 388.800 euros

El Norte Martes, 14 de octubre 2025, 17:46

El juicio de Belén Estaban contra Toño Sanchís ha comenzado este lunes, 13 de octubre. Su exrepresentante acude acusado de «apropiación» de 388.000 euros de la Princesa del Pueblo, quien llegó a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, visiblemente seria, acompañada de su marido, Miguel Marcos, y perseguida por decenas de cámaras y reporteros de televisión.

La colaboradora de televisión ha accedido a los juzgados del brazo de su marido, mostrando una evidente imagen de unión en un momento tan importante para Belén Esteban, pues lleva años peleando por lo que considera que es suyo.

Tal y como se esperaba, y por consejo de sus abogados, Belén Esteban ha optado por no hacer declaración alguna ante los medios antes del inicio del juicio y esta vez ha apostado por la discreción. Ha entrado en el edificio en completo silencio para el inicio de un juicio que podría suponer hasta tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís por presunta estafa a la colaboradora de nada más.

Belén esteban fue madrugadora y la primera en llegar a los juzgados de Plaza de Castilla. Poco después aparecía por allí Toño Sanchís que lo hacía de lo más relejado, como si esto fuera cotidiano para él, y esbozaba una leve sonrisa ante los medios de comunicación para transmitir toda su confianza en el resultado del juicio.

A la salida de los juzgados, Belén Esteban declinó ofrecer declaraciones por expreso consejo de sus abogados y aclaró que no dirá nada hasta el final del juicio. Todo lo que manifestó fue: «Estoy bien».

El conflicto

El conflicto se remonta a 2009, cuando Toño Sanchís sedujo a Belén Esteban y comenzó a trabajar para ella. Según el acuerdo al que llegaron, el representante sería quien manejara todo el dinero que la colaboradora ingresara y en teoría se quedaría con el 20%. Pero la Fiscalía dice que se quedó más dinero, aplicando una comisión bastante superior a ese 20% presuntamente pactado inicialmente con Belén Esteban.

Los abogados de la televisiva redactaron una demanda que fue admitida y el representante fue condenado a pagarle 388.868 euros, pero Toño Sanchís se negó y Belén Esteban apenas recuperó 50.000 euros y la casa en Villanueva del Pardillo de la que el representante fue desahuciado en marzo de 2020.

Finalmente, la agencia del representante se declararía en concurso voluntario y Toño Sanchís se convertiría en el hombre que finalmente tendría que indemnizar a Belén Esteban. Y es esto último es lo que se decidirá en el juicio. Toño Sanchís asegura que fue la propia Belén Esteban la que le dijo que se quedase con el 30% de los ingresos, pero que «el error fue no haberlo plasmado en un contrato».