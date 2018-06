Becky G recuerda la censura que sufrió en 'OT' con su canción 'Mayores' Becky G en 'El Hormgiuero'. / Antena 3 La cantante visitó el plató de 'El Hormiguero' donde habló con Pablo Motos de su polémica con RTVE EL NORTE Martes, 26 junio 2018, 11:36

Becky G fue la invitada de Pablo Motos 'El Hormiguero' en la noche de ayer. La cantante, que levanta pasiones, llegaba al programa para pasárselo bien sin olvidar sus proyectos musicales.

El presentador no dejó pasar por alto la polémica en la que vio envuelta hace unos meses.

La cantante sufrió censura por parte de RTVE cuando visitó el plató de 'Operación Triunfo 2017'. La cantante iba a interpretar su tema 'Mayores', pero la intérprete tuvo que modificar la letra, al no verla adecuada con el horario y el momento.

«A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca», dice la letra de la canción. Ya en su día, Becky G se pronunció sobre este asunto, pero en 'El Hormiguero' ha vuelto a dejar muy claro lo que piensa: «Hay una doble moral en la música. Siempre voy a estar orgullosa de ser mexicana y latina. Pero en nuestra cultura hay mucho machismo. En las emisoras de radio me quieren cambiar la letra, pero cuando vienen los hombres no dicen nada».

Becky G sigue pensando que la gente es muy mal pensada, porque ella en todo momento habla de besos: «Cuando llegué a España, (en Operación Triunfo) nos dijeron que había un problema con la letra. Yo estaba hablando de los besos, lo que los demás piensen, no es culpa mía. Lo cambié para ser respetuosa».