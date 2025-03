Bárbara Rey, fichaje estrella de 'Supervivientes'

El Norte Miércoles, 26 de marzo 2025, 13:45 Comenta Compartir

Bárbara Rey se ha estrenado, sin previo aviso y para sorpresa de todos, como flamante nueva colaboradora de 'Tierra de Nadie' este martes, convirtiéndose en lo más comentado de la gala más allá de la expulsión de Nieves o el acercamiento de Montoya y Anita, que van camino de dar una nueva oportunidad a su historia de amor en los Cayos Cochinos tras su polémica ruptura en 'La Isla de las Tentaciones'.

Cuatro meses después de romper su silencio en '¡De Viernes!' y hablar largo y tendido de su relación con el Rey Juan Carlos y de su guerra familiar contra su hijo Ángel Cristo Jr., la vedette ha regresado a Mediaset como el nuevo fichaje estrella para comentar el reality.

Bárbara ha sido recibida por todo lo alto por Carlos Sobera, que no ha dudado en pedirle que se levantara para que todo el plató le diese un aplauso, comentando el tiempo que hacía que no se veían. «Debe ser que no me queréis», ha exclamado la artista con una sonrisa a pesar de su sonoro zasca a Mediaset, asegurando que está «encantada» con este nuevo reto profesional en el que, en cierto modo, coge el testigo de su hijo, uno de los grandes protagonistas de la última edición de 'Supervivientes'.

«Estaba pensando en llamarte para ir a 'First Dates' y que me buscaras un novio, pero digo ya que no me llevan... llamaré yo para ir», ha bromeado con el presentador después de que éste asegurase que le quieren mucho. «Si a ti te sobran los novios», ha replicado Sobera, a lo que Bárbara sin pelos en la lengua ha afirmado que aunque «eso es lo que dicen», «me lo tienes que decir para saber yo dónde están».