Bárbara Rey celebra su 75 cumpleaños con invitados muy especiales

El Norte Lunes, 3 de febrero 2025, 18:46 Comenta Compartir

Sofía Cristo ha querido demostrar a Bárbara Rey que sigue siendo su gran apoyo en el día de su 75 cumpleaños. En esta ocasión, la Dj organizó una gran fiesta sorpresa en la capital madrileña en la que se dieron cita muchos de sus amigos y rostros conocidos que quisieron disfrutar de una noche única en la que la ex vedette sopló las velas por todo lo alto. Con ella estuvieron algunos compañeros de televisión como Lydia Lozano y Pilar Vidal, Carlos Pérez Gimeno, Beariz Cortázar, Pipi Estrada o Luis Rollán. Entre los asistentes, también amigos de Bárbara y de Sofía como Adriana Torrebejano, Rappel, Marlene Mourreau o Eduardo Navarrete. A pesar de la gran ausencia de su hijo Ángel Cristo, la actriz sí que contó con la presencia de uno de sus grandes apoyos en el día a día, su hermana Petra, con la que tiene una relación de lo más especial.

Con la cercanía que le caracteriza con los medios, Bárbara no dudó en bromear sobre la posibilidad de que el Rey Juan Carlos le haya felicitado: «A lo mejor me ha felicitado, pero no. ¿Que si me hubiese quedado calva? No para nada. Habría sido lo correcto», comentaba la cumpleañera. En cuanto a la felicitación de su hijo Ángel, deja muy claro que no la esperaba: «Tiene tiempo que no quiere que esté en su vida, no. Ni lo pensaba, ni lo esperaba. Peero bueno, cada uno elige su camino y yo le deseo todo lo mejor del mundo». Ante si le hubiese gustado ser jefa de estado, la ex vedette reconoce: «No me gusta ese trabajo. Esos madrugones tan grandes, ese peinado toda la vida... no me gusta, no me gusta. Habría sido muy mala, en ese sentido habría llegado tarde a otras partes».