El día que Bárbara Rey casi abandona del plató de 'Sábado Deluxe' La vedette se enfadó cuando los colabores comenzaron a preguntar sobre un tema que no era de su agrado EL NORTE Valladolid Domingo, 29 julio 2018, 17:48

Bárbara Rey acudió ayer a 'Sábado Deluxe' después de cuatro años de silencio para hablar sobre las grabaciones del Rey emérito y Corinna. Sin embargo, en un momento dado la actriz y vedette se enfadó con los colabores del programa y abandonó el plató.

Lo que enfadó tanto a Bárbara Rey no fueron otra cosa que las informaciones publicadas en portales y revistas sobre la familia Real. «Mis hijos son de mi marido y que digan lo contrario es la gilipollez más grande que he oído en mi vida», estalló.

Tan soliviantada se encontraba que se levantó de la silla en lo que parecía un intento de abandonar el programa. «Yo no he venido para este tipo de entrevista, soy una persona asequible que me preguntáis y os respondo pero ya se está pasando la cosa de castaño a oscuro», dijo para añadir que «se está centrando todo en un tema del que yo no he querido hablar nunca ni quiero hablar, hablaré el día que me de la gana y cuando yo quiera pero así no».

Sin embargo, María Patiño instía diciendo que eran cosas que se habían publicado en prensa. «De mi vida se han publicado tantísimas cosas que estaríamos hasta el siglo que viene», respondió Rey. Y añadió que sentía que la estaban «presionando». Finalmente, se pasó al siguiente tema y la vedette accedió a quedarse en el plató.

Bárbara habló de Corinna y del Rey, de la muerte de su hermano, de su veto en televisión y hasta de quién fue su gran amor. Nada de Ángel Cristo. Según ella misma admitió ese fue Joaquín Garrido.

Sobre el Rey y sin admitir nada tan solo amenazó a Pilar Urbano por lo escrito en su libro: «Cuidado con lo que escribes». Además, confesó que le tiene cariño al Rey emérito y no se cree las declaraciones de Corinna.

Chelo García Cortés fue coprotagonista de la historia con el veto de Bárbara. Ella siguió la entrevista con Bárbara Rey desde fuera de plató y pudo ver como la actriz narraba que se sintió «traicionada» por la periodista y además contó que Encarna Sánchez le tiró los tejos.