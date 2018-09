Avril Lavigne publica una emotiva carta sobre su enfermedad La cantante Avril Lavigne. / AFP La cantante ha llegado a confesar que «aceptó su muerte» EL NORTE Lunes, 10 septiembre 2018, 13:21

Avril Lavigne ha publicado una emotiva carta sobre la batalla que ha llevado estos últimos años contra la enfermedad de Lyme que padece.

Lavigne señala en la misiva que «había aceptado la muerte mientras escribía mi última canción en la cama. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida». Esta enfermedad que sufre la cantante, de 33 años de edad, y que también padecen otros famosos como Bella Hadid se transmite por garrapatas infectadas y puede provocar cansancio, dolores de cabeza, en las articulaciones o mareos. Son síntomas similares a la gripe y que pueden afectar durante años al enfermo. La artista ha señalado que quiere convertir su lucha contra la enfermedad en su música. «Una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero necesito concienciar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme», añade.

En el año 2015, en una entrevista para la revista 'People' contaba que no pudo salir de la cama durante cinco meses. «Sentía que no podía respirar, no podía hablar y no podía moverme», reveló la cantante, que añade: «Estoy recuperando mi vida. Gracias por esperar tan pacientemente mientras luché y continúo luchando la batalla de mi vida».