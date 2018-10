Aurah y Suso quiere una hora sin cámaras en 'GH Vip 6' Aurah y Suso en el confesionario de 'GH Vip6'. / Telecinco La pareja de concursantes siguen adelante en su relación EL NORTE Martes, 2 octubre 2018, 13:16

Aurah y Suso, dos de los concursantes de 'Gran Hermano Vip 6', no es la primera vez que se ven ante las cámaras, su amistad ya venía de antes, cuando coincidieron en 'Mujeres y hombres y Viceversa'. Les han hecho falta pocos días para comenzar con un tonteo, que pasó rápidamente a besos y caricias, terminando en 'edredoning'.

«Vamos a hacer una boda en 'Gran Hermano'. Suso y yo nos casamos», han comentado con Omar Montes, pidiéndole que sea el encargado de llevar los anillos. Antes de que llegue ese 'sí, quiero', los concursantes quieren conocerse un poco más y han pedido en el confesionario una hora sin cámaras. «Súper, quiero pedir una cena romántica», un deseo que ratificaba Aurah: «Súper, queremos pedir algo especial. Un vinito, una cena,... »

En esa conversación con el Súper, el canario le decía: «Queremos que sea bonito porque nos estamos encariñando el uno del otro de verdad» y su pareja le preguntaba: «¿Pero entonces me quieres?» y éste respondía: «Sí, te quiero».

Durante la conversación Suso ha asegurado que «ahora mismo para mí Aurah no tiene defectos» y añadía «No quiero perderla», mientras la ex del futbolista Jesé contestaba que está: «ilusionada con él, empecé teniéndole cariño, pero ahora me gusta cada vez más».

La conversación acabó solicitando una hora sin cámaras en la que no faltará el jacuzzi, la cena romántica e incluso alguien tocándoles el violín.